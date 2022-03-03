Eski kız arkadaşının 2'nci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanığın yargılandığı dava - Son Dakika
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Eski kız arkadaşının 2'nci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanığın yargılandığı dava

03.03.2022 10:13
Eski kız arkadaşının 2'nci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanığın yargılandığı dava

Antalya'da eski kız arkadaşının ikinci kattan otomobilin üzerine düşerek yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da eski kız arkadaşının ikinci kattan otomobilin üzerine düşerek yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.S.D, Kovid-19'a yakalandığı ve karantinada olması nedeniyle katılamadı. Müşteki Safiye Nur G. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, genç kızın vücudundaki kırıkların yeniden incelenmesi ve pencereden üzerine düştüğü otomobilin cam bölmesinin hangi şartlarda kırılabileceğine ilişkin bilirkişi raporları alınmasını talep etti.

Talepleri reddeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 22 Mart 2021'de hemşire Safiye Nur G. (24) ile eski erkek arkadaşı A.S.D (32) arasında tartışma çıkmış, bu sırada ikinci kattaki dairenin penceresinden otomobilin üzerine düşen kadın, vücudundaki kırıklar nedeniyle hastanede tedavi görmüştü. Tutuklanan sanık A.S.D, Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken dosya görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

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Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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