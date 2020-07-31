Eski kız arkadaşının evini basan kişi kurşun yağdırdı: 4 ölü (2) - Son Dakika

Eski kız arkadaşının evini basan kişi kurşun yağdırdı: 4 ölü (2)
YAKALANDISivas'ta, ayrıldığı kız arkadaşının ailesine kurşun yağdırarak 4 kişiyi öldüren ve olayın ardından kaçan şüpheli Dursun D., polis ekiplerince yakalandı.
YAKALANDI
Sivas'ta, ayrıldığı kız arkadaşının ailesine kurşun yağdırarak 4 kişiyi öldüren ve olayın ardından kaçan şüpheli Dursun D., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli Dursun D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Turgut Kandur (65), oğlu Can Serkan Kandur (24) ile Beyza Kandur'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede ölen Döndü Kandur'un cansız bedeni de aynı morga kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 02:01
Kaynak: DHA
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