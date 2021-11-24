Eski kız arkadaşının ikinci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanık yargılanmaya başlandı - Son Dakika

Antalya'da eski kız arkadaşının ikinci kattan otomobilin üzerine düşerek yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanmaya başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen dosya kapsamında sanık A.S.D, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Müşteki Safiye Nur G. ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık A.S.D, kendine yöneltilen suçlamaları reddederek hemşire Safiye Nur G'nin kendisine tuzak kurduğunu iddia etti.

Olay günü müştekiyi pencereden atmadığını savunan sanık, "Safiye nargile demiri ile beni başımdan yaraladı. 185 gündür tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Safiye Nur G. ise sanıktan davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanığın sürekli kendisini tehdit ederek şiddet uyguladığını öne süren Safiye Nur G, "Yaşamam ve hayatta kalmam mucize. Sanık bana kafa atıp burnumu kırdı, kemerle dövdü. Pencereden attıktan sonra beni eve çıkarmak isterken yere düştük ve başını yaraladı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 22 Mart'ta hemşire Safiye Nur G. (24) ile eski erkek arkadaşı A.S.D. (32) arasında tartışma çıkmış, bu sırada ikinci kattan otomobilin üzerine düşen kadın, vücudundaki kırıklar nedeniyle hastanede tedavi görmüştü. Tutuklanan sanık A.S.D, Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanırken dosya görevsizlik karı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.