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Eski kız arkadaşının ikinci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Eski kız arkadaşının ikinci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor

11.01.2022 11:37
Eski kız arkadaşının ikinci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor

Antalya'da eski kız arkadaşının ikinci kattan otomobilin üzerine düşerek yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da eski kız arkadaşının ikinci kattan otomobilin üzerine düşerek yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.S.D, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Müşteki Safiye Nur G. ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen B.K. bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanarak, Safiye Nur G'yi A.S.D. vasıtasıyla tanıdığını ve olay günü A.S.D. ve Orçun adında bir arkadaşıyla Kumluca'ya araba almaya gittiklerini anlattı.

Dönüş yolunda Konyaaltı'nda yakıt almak için petrol istasyonunda durduklarını belirten B.K, "Bu sıra A.S.D. yanıma geldi, Safiye'nin kendisini aradığını ve intihar edeceğini söyledi, sonra yanımızdan ayrıldı." dedi.

Tanık O.C ise Kumluca'dan dönüş yolunda arabayı kendisinin kullandığını, yanında bulunan A.S.D'nin yüksek sesle konuştuğunu ve Safiye'nin intihar edeceği şeklinde konuşmaları duyduğu belirtti.

Tanık H.K. ise olayın yaşandığı binanın karşısındaki binada oturduğunu ve bir cam kırılma sesi duymasıyla balkona çıktığını anlattı.

Dışarıya baktığında arabanın yanında bir kadın ve erkeği ayakta gördüğünü söyleyen H.K, "A.S.D ile Safiye Nur bir yandan konuşuyor, bir yandan da adam kadını omuzuna almaya çalışıyordu. Yanlarında kimse yoktu, A.S.D, kıza, 'Seni seviyorum, evlenecektik, bunu neden yaptın' diye söyleniyordu. Hava aydınlandığında polis geldi. Cam kırılmadan önce herhangi bir yardım sesi duymadım." dedi.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 22 Mart'ta hemşire Safiye Nur G. (24) ile eski erkek arkadaşı A.S.D (32) arasında tartışma çıkmış, bu sırada ikinci kattan otomobilin üzerine düşen kadın, vücudundaki kırıklar nedeniyle hastanede tedavi görmüştü. Tutuklanan sanık A.S.D, Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanırken dosya görevsizlik karı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

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Konyaaltı, Bilişim, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski kız arkadaşının ikinci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski kız arkadaşının ikinci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
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