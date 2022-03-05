Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan zanlının 21,5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan zanlının 21,5 yıla kadar hapsi istendi

05.03.2022 11:02
Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan zanlının 21,5 yıla kadar hapsi istendi

Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşını yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan şüphelinin, 4 farklı suçtan 21 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşını yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan şüphelinin, 4 farklı suçtan 21 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Mamak ilçesinde yaşayan mağdur S.S, şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı S.B'nin bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi.

Bunun üzerine S.B, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan S.S'nin yolunu kesti ve belindeki ruhsatsız silahı göstererek, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim." ifadelerini kullandı.

Kendisinden kaçmaya çalışan S.S'yi yakalayarak silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götüren şüpheli, burada içinde kimyasal madde olan şişeyi cebinden çıkardı.

"Şişede kezzap var. Sen seç ya silah ya da kezzap ile bugün işini bitireceğim." diyerek tehditlerini sürdüren S.B, ardından kimyasal maddeyi S.S'nin yüzüne attı.

Kendi imkanıyla hastaneye giden S.S'nin yüzünün belirli bölgelerinde ikinci dereceden yanık ve lekeler oluştuğu belirlendi.

4 suçtan cezalandırılması istendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı gün yakalanan S.B. ifadesinde, eski kız arkadaşının yüzüne attığı maddenin "lavabo açıcı" olduğunu söyledi.

Alkolün etkisiyle böyle bir eylemde bulunduğunu savunan şüpheli, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında dava açıldı.

İddianamede şüphelinin, "kasten yaralamadan" 6 aydan 1 yıl 6 aya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" 2 yıldan 10 yıla, "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıdan" 2 yıldan 5 yıla ve "silahlı tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Toplamda 6 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen S.B'nin yargılaması, Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak.

YORUMLAR
500
Nallıhan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Nallıhan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Ankara'da çalıştığı okulda bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı eşi tutuklandı Ankara'da çalıştığı okulda bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı eşi tutuklandı

Cumhuriyet, Kimyasal, Ankara, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan zanlının 21,5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı: Olası bir savaşta en iyi olduğumuz 3 alan!
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
10:35 Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti
10:32 Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
09:57 Yargı'nın Cüneyt'i, Atatürk oldu: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü o canlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 11:10:28. #1.13#
SON DAKİKA: Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan zanlının 21,5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement