Soner Bolat, 5 Ocak'ta işe giderken eski sevgilisi Sultan S.'nin yolunu kesip, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" diyerek tehdit etti.
Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı.Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti ve hakkında şikayetçi oldu.
Olay sonrası emniyet tarafından adliyeye sevk edilen Soner Bolat adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Adli kontrol hükümlerine uymayınca hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık yakalanarak tutuklandı.
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mağdur Sultan S., tutuklu sanık Soner Bolat ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan sanık Bolat, "Sultan'la 5 sene sevgili olduk sonra ayrıldık. Ben onun için intihar ettim kendimi astım. Ayrıldıktan sonra kendisiyle buluştuk hayaller kurduk. İçimde hep bir barışma umudu taşıdım. Kendisine de söyledim 'Yaptığın gelgitler olmuyor' dedim" beyanında bulundu. Mağdur Sultan S. ise olayın yaşandığı gün Soner Bolat'ın kendisine pusu kurduğunu söyledi.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Bolat hakkında 'yaralama' suçundan 6 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl hapis cezasına hükmetti.
Son Dakika › 3. Sayfa › Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika