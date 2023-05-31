Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Kızılaycılarla helalleşmelisiniz

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden birkaç gün önce istifa eden eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Seçim zamanı kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Kınık, helalleşme çağrısı yaptı.

Kınık paylaşımında şunları söyledi:

"Evet Kemal bey, durumunuzu anlayabiliyorum, gerçekten zordasınız. Kampanyanızda afetzedelere kan ve çadır sattığımızı söyleyerek gerçekleri çarpıttınız. Oysa ki SGK Genel Müdürlüğünüz esnasında mevcut kan uygulamasını siz yapmıştınız. Kızılay'ın afetzedelere hiç bir şey satmadığını da gayet iyi biliyordunuz. 99 Marmara depreminde sizin zihniyetinizi paylaşan ve kazanırsanız Kızılay'ı tekrar onlara teslim edeceğinizi söylediğiniz sorumluların 90bin çadırı bile tedarik edemediğini ama bu depremde 900bin çadırı sahaya kurduğumuzu da çok iyi biliyordunuz.

"SANDIKTA GEREKEN CEVABI ALDINIZ"

Bunu en çok da afetzedeler biliyordu ve büyük acılar yaşayan o insanlar dünya afet müdahale tarihine fedakâr ve başarılı bir seferberlik çabası olarak geçecek faaliyetleri karalamanıza izin vermeyip sandıkta size gereken cevaplarını çok açık verdiler. Bana ulaşan ve gerçeği bilen yüzlerce CHP seçmeni ve bağışçısıyla gönüllüsüyle çalışanıyla faydalanıcısıyla yüzbinlerce Kızılaycı bize yaptığınız haksız saldırılar nedeni ile kırgınlıklarını, öfkelerini ve sandıkta verecekleri cevaplarını paylaştılar.

"KIZILAY CAMİASINDAN ÖZÜR DİLEMELİSİNİZ"

Şimdi sizin bana yaptığınız çağrıları ve saldırıları benim size yapmam hem yakışık almaz hem de benim vazifem değil. Ama eğer samimi iseniz Kızılaycılarla helalleşmelisiniz ve Kızılay camiasından da özür dilemelisiniz."