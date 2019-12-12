Eski Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eski Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı - Son Dakika

Eski Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da görevden alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, gözaltına alındı.

Eski Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da görevden alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, gözaltına alındı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında daha önce görevden alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz ve 3 belediye başkan yardımcısının gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. - MARDİN

Nilüfer Elik Yılmaz, İçişleri Bakanlığı, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
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