Eski Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı - Son Dakika

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Eski Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da görevden alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da görevden alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında daha önce görevden alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz ve 3 belediye başkan yardımcısının gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. - MARDİN
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