Son Dakika Haberleri: Eski KKTC Başbakanı İrsen Küçük Yoğun Bakımda

Eski KKTC Başbakanı İrsen Küçük Yoğun Bakımda

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2010-2013 yıllarında başbakanlık görevi yapmış olan İrsen Küçük yoğun bakıma alındı.

Eski KKTC Başbakanı İrsen Küçük Yoğun Bakımda, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2010-2013 yıllarında başbakanlık görevi yapmış olan İrsen Küçük yoğun bakıma alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de 2010-2013 yıllarında Ulusal Birlik Partisi iktidarı hükümetinde başbakanlık görevinde bulunmuş olan 77 yaşındaki İrsen Küçük'ün evinde aniden rahatsızlanarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Amerikan Kalp Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Eski Başbakan İrsen Küçük'ün yoğun bakım bölümünde tutulduğu, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İrsen Küçük, Politika
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