Eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'de - Son Dakika
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Eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'de

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'in Tarsus ilçesini ziyaret etti.

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'de, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'in Tarsus ilçesini ziyaret etti.

Bir dizi program için Mersin'e gelen Eroğlu, Tarsus ilçesinde Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından karşılandı.

İlçe protokolüyle tarihi Makam Camisi ve Ulu Cami'yi gezen Eroğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Eroğlu, daha sonra ilçedeki tarihi Kırkkaşık Çarşısı'nı ziyaret etti, burada kendisine ikram edilen yöresel içecek olan "Kaynar" dan içti.

Eroğlu'na Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Lefkoşa Dostluk Derneği Başkanı Ali Kansu eşlik etti.

Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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