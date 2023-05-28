Ev basan adam, eski karısına ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Ülkü Sokak'ta 1.5 yıl önce ayrıldığı Sedat Zeynep Ç.'nin baba evini basan Yusuf K. konuşmak istedi. Eski eşinin görüşmek istememesi üzerine tartışma büyüdü.

10 EL ATEŞ ETTİ

Yusuf K. tabancasıyla 10 el ateş ederken Seda Zeynep Ç.'yi kurtarmak isteyen arkadaşı Nesrin S. bacağından vurularak yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BACAĞINDAN YARALANDI

Bacağından yaralanan Nesrin S. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken emniyet ekipleri olay ile ilgili soruşturmalarına devam ediyor.