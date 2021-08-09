Eski koca dehşeti iki can aldı! Dehşetin yaşandığı evde çocuklar varmış - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ahmet Ali Ağa Bulvarında bir apartmanın 3'üncü katında yaşanan olayda, iddialara göre Ali Alataş, uzun süreden beri takip ettiği eski eşi Gülcan Kılınç ve annesinin oturduğu apartmana geldi.

ESKİ EŞİNİ VE KAYNANASINI BAŞINDAN VURDU

Daireye balkondan giren Ali Alataş, eski eşi Gülcan Kılınç ve kaynanası Gülizar Kılınç'ı başından tabanca ile vurdu.

BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ AMBULANSTA CAN VERDİ

Silah seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDEN KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaçan Ali Alataş ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

VAHŞET ANINDA EVDE ÇOCUKLARI DA VARMIŞ

O esnada Gülcan Kılınç'ın 3 çocuğu ve Gülizar Kılınç'ın 2 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.