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Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı - Son Dakika

Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı

28.06.2021 17:59

Küçükçekmece'de bugün meydan gelen korkunç olayda, bir şahıs 3 yıl önce ayrılığı eski eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kurtulan kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın görgü tanığı da korkunç anlarını anlattı. Mahalle esnafı Emre Albayrak, şahsın kendilerini gördükten sonra bıçaklamayı bıraktığını belirtti.

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde korkutan bir olay meydana geldi. K.E. isimli şahıs, 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı E.O.'yu sokak ortasında bıçaklamış, ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılmıştı. Güpegündüz yaşanan vahşete tanıklık eden ve yaralı kadına ilk yardım müdahalesi yapan Emre Albayrak o anları anlattı.

"KAN AKIŞI DURMUYORDU"

Mahallede elektrikçilik yapan Albayrak, şahsın kendilerini gördükten sonra bıçaklamayı bıraktığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben uyuyordum, kadın bıçaklanmaya başlamış. Kadın çığlık atmaya başlayınca aşağı koştum hemen. Sonra adam bizi görünce bıçaklamayı bıraktı, geri çekildi. Bıçağı yere attı. Sonra ben kadına yöneldim. Kadının elini herhalde kötü kesmiş. Kan akışı durmuyordu, ben de koluna bastırdım kan gitmesin diye.

"BIÇAĞI ATTIKTAN SONRA POLİS BEKLEDİ"

Bir şeyle sarmaya çalıştım. Ondan sonra ambulansı bekledik. Kadın, sırtından ve bacağından yaralanmış. 'Bacağımı hissetmiyorum' diyordu. Kadını yere yatırdık, koluna bastırmaya devam ettim ben çünkü kolundaki kan durmuyordu. Adam bıçağı yere attı, kadını büyük bir bıçakla bıçakladı. Bıçağı yere attıktan sonra polisi bekledi, 'Ben teslim olacağım' dedi"

Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı

Küçükçekmece, İlk Yardım, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı - Son Dakika


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