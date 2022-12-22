Eski koca terörü: Eski karısı ve yeni kocasına defalarca ateş etti - Son Dakika
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Eski koca terörü: Eski karısı ve yeni kocasına defalarca ateş etti

22.12.2022 16:04
Eski koca terörü: Eski karısı ve yeni kocasına defalarca ateş etti

Kocaeli'de bir kadın ve kocası, kadının eski kocası tarafından evlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Kocaeli'de bir kadın ve kocası, kadının eski kocası tarafından evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralandığı öğrenilen çift hastaneye kaldırılırken terör saçan eski koca ise yakalandı.
Olay, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.Y. adlı şahıs İstanbul'dan tabancayla, eski karısının Kocaeli'de yaşadığı ikamete geldi. Bir süre eski karısı Esmanur B. ve eski karısının kocası Sezer B. ile tartışan şahıs, tabancayla ateş açtıktan sonra hızla evden uzaklaştı. Evin hem önünde hem de içinde ateş açtığı öğrenildi. Silah seslerini duyan etraftaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen Esmanur B. ile eşi Sezer B., hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şahıs yakalandı
Eski karısını ve eski karısının yeni kocasını vurduktan sonra kaçan L.Y. ise kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, koşarak uzaklaşmaya çalıştığı görüntüler çevredeki kameralara yansıdı. Görüntülerde L.Y. kaçarken arkasından onu kovalayan 2 kişinin de olduğu görüldü.
"7-8 el silah sesi duydum"
Olayın yaşandığı esnada ders çalıştığını bir anda silah sesleri duyunca 112'yi aradığını söyleyen vatandaş, "Ders çalışıyorum. Bir anda 7-8 el silah sesi geldi. Ondan sonra direkt 112'yi aradım, ambulans ve polis geldi. İçeriden bir tane ablayı çıkardılar. Bayağı bir yaralanmış görünüyordu. Sonra bir tane de yaralı erkek çıktı" diye konuştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski koca terörü: Eski karısı ve yeni kocasına defalarca ateş etti - Son Dakika

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