Eski koca, uzaklaştırma kararına rağmen dehşet saçmış - Son Dakika

Eski koca, uzaklaştırma kararına rağmen dehşet saçmış

12.11.2020 13:28
Eski koca, uzaklaştırma kararına rağmen dehşet saçmış, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesinde, boşandığı Çilem Kılıç'ı (23) öldürüp, evini bastığı eski kayınvalidesi Selime Özduran ile onun komşusu Sibel Yarcı'yı yaraladıktan sonra intihar eden Alper Gül'ün (33), daha önce cinayet ve yaralama suçlarından cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, boşandığı Çilem Kılıç'ı (23) öldürüp, evini bastığı eski kayınvalidesi Selime Özduran ile onun komşusu Sibel Yarcı'yı yaraladıktan sonra intihar eden Alper Gül'ün (33), daha önce cinayet ve yaralama suçlarından cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Çilem Kılıç'ın 3 ay önce Alper Gül hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

3 yıl önce hükümlü kadrosundan girdiği Dikili Belediye İmar İşleri Müdürlüğü'ndeki işinden 15 gün önce istifa eden Alper Gül, dün saat 21.00 sıralarında, bir süre önce boşandığı Çilem Kılıç ile İsmetpaşa Mahallesi 32 Sokak ile 13 Sokağın kesiştiği kavşakta karşılaştı. Gül ve Kılıç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kılıç, belindeki tabancasını çıkartıp, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında peş peşe ateşledi. Kılıç, kanlar içinde yere yığılırken, Gül koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çilem Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ESKİ KAYINVALİDESİNİN EVİNİ BASTIAlper Gül, ardından eski kayınvalidesi Selime Özduran'ın evini bastı. Gül, burada da Özduran ile evde misafir olan Sibel Yarcı'ya da aynı tabanca ile ateş etti. Gül, daha sonra tabancayı kendi başına dayayıp, tetiği çekerek intihar etti.Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Özduran ile Yarcı, ambulanslarla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alper Gül'ün cenazesi ise morga gönderildi.Yapılan araştırmada Alper Gül ve öldürdüğü eşi Çilem Kılıç'ın ikinci evlilikleri olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi.SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞÖte yandan, eski eşi Çilem Kılıç'ı öldürüp, annesi ve komşusunu yaralayan Alper Gül'ün, sosyal medya hesabından olay öncesi yaptığı paylaşımı dikkat çekti. Gül'ün paylaşımında, "Sen kimle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın. Böyle devam et seni şeytan. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandığı ve paylaşıma 'Bedeli var' isimli bir şarkı eklediği görüldü.DAHA ÖNCE 2 KEZ CEZAEVİNE GİRMİŞAlper Gül'ün çocuk yaşlardayken Adana'da 1 kişiyi öldürdüğü için uzun yıllar cezaevinde yattığı öğrenildi. Tahliyesinin ardından geldiği Dikili'de hüküm kadrosundan Belediye'de İmar İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Gül'ün geçen yıl da Şerafettin Pınar'ı çıkan tartışmada bacağından yaralayınca bir kez daha cezaevine girdiği öğrenildi. Yaralama suçundan yattığı cezaevinden de 3 ay önce tahliye olan Gül'ün, haziran ayında sosyal medya hesabından paylaştığı emekli polis memuru olan babasından kalan ata yadigarı tabancayla da katliamı gerçekleştirdiği saptandı. 3 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Bu arada Çilem Kılıç'ın 3 ay önce polise başvurup, koruma talebinde bulunması üzerine Alper Gül hakkında uzaklaştırma kararı alınıp, kendisine tebliğde bulunulduğu öğrenildi.


Eski koca, uzaklaştırma kararına rağmen dehşet saçmış
Eski koca, uzaklaştırma kararına rağmen dehşet saçmış
Eski koca, uzaklaştırma kararına rağmen dehşet saçmış
Eski koca, uzaklaştırma kararına rağmen dehşet saçmış
Eski koca, uzaklaştırma kararına rağmen dehşet saçmış
Eski koca, uzaklaştırma kararına rağmen dehşet saçmış

Cinayet, İntihar, Dikili, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski koca, uzaklaştırma kararına rağmen dehşet saçmış - Son Dakika


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