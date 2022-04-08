Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın defnedildi - Son Dakika
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Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın defnedildi

08.04.2022 19:21

Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın defnedildi Sinop'un Boyabat ilçesinde eski kocası tarafından kemerle boğularak öldürülen 2 çocuk annesi kadın defnedildi.

Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın defnedildi

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde eski kocası tarafından kemerle boğularak öldürülen 2 çocuk annesi kadın defnedildi.

Sinop'un Boyabat ilçesi Kumluk Mahallesi'nde akşam saatlerinde eski eşinin evinden, kalan eşyalarını almak için giden Zeynep Gıcık(38), yaklaşık 3 ay önce boşandığı eski eşi Birol Çaylak tarafından pantolon kemeriyle boğularak öldürüldü. Komşuların gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçlerince yerde hareketsiz yatarken bulunan Zeynep Gıcık, sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Birol Çaylak, ifadesinin ardından Boyabat Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklanan Birol Çaylak, Sinop E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

"Anne nolur uyan"

Boyabat ilçesinde ikindi namazı sonrası Boyabat Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı öncesi annesinin tabutuna sarılan annesinin ve küçük kızının "Anne nolur gitme, uyan anne" sözleri yürekleri dağladı.

Akşam saatlerinde Zeynep Gıcık ile aralarında geçen son görüşmesini anlatan annesi Yeter Gıcık, eşyalarını almaya gittiğinden bilgisi olduğunu ve çabuk gelmesini söylediğini ifade etti. Anne Gıcık, "Telefonu kapattık, bir daha ulaşamadık. Polisi aradım iftardan sonra, polisle gittik ifade verdik. 27 senedir bunun ne kolu kaldı ne kanadı. Hep kırık çıkıkçıyla uğraştık. Bu sefer de yeter dedi, aşağı yukarı bir senedir ayrılardı. Bu sefer de boşanınca adam yediremedi" şeklinde konuştu.

"Ütüyle insan dövülür mü?"

Öldürülen Zeynep Gıcık'ın kardeşi Sedat Gıcık, 14 yaşında Birol Çaylak ile İstanbul'a kaçtığını ve darp edilmelerinin de o yaşlarında başladığını söyledi. "Ütüyle insan dövülür mü? Ütü ile kadını dövüyormuş, kızdırıp kızdırıp yüzüne bastırıyormuş. Dağa getiriyormuş, derelerden aşağıya atıyormuş. Taşla sopayla dövüyormuş. Normal bir şekilde aile oldu diyoruz, iyi güzel diyoruz, biz eve varana kadar kız bizden önce eve varmış. Emniyete gidiyoruz 'Bu adam bunu dövüyor, boşa' diyoruz hakime, şahit lazım. Hangi şahitten bahsediyorsun, şahit benim. 'Dayağı yiyen benim, bu adam bana dayak atıyor' diyor, kusura bakma" ifadelerini kullandı.

Sedat Gıcık, eski eş Birol Çaylak'ın takıntılı olduğunu, her davranışına şüpheyle yaklaştığını belirterek; "Bu adama selam verdim, 'aranda ne geçti' diyor, muhabbet ettim ağabeyle, 'ne dedi?'" şeklinde konuştu.

Eski eşi tarafından katledilen Zeynep Gıcık, Boyabat'ta kılınan ikindi namazı sonrası Boyabat Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze öncesi kızının "Anne ne olursun uyan" sözleri akıllarda kaldı.

Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın defnedildi
Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın defnedildi
Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın defnedildi
Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın defnedildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın defnedildi - Son Dakika


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