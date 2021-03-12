Eski kocası tarafından darp edilen kadın taburcu oldu - Son Dakika

Eski kocası tarafından darp edilen kadın taburcu oldu
12.03.2021 11:09
Samsun'da eski kocası tarafından sokak ortasında şiddet gören kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.
Samsun'da eski kocası tarafından sokak ortasında şiddet gören kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi tüm Türkiye'ye ayağa kaldıran olay Samsun'da yaşanmıştı. Boşandığı eski eşi İbrahim Z. tarafından çocuğunun gözü önünde öldüresiye darp edilen Emriye M., kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı. Olaydan sonra özel bir hastaneye, akabinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, 5 gün boyunca tedavi gördü. Tedavisi tamamlanan kadın, taburcu oldu.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN
Son Dakika Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Mısır ile ilişkiler normalleşiyor Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi