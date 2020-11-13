Eski kocası tarafından öldürülen Çilem Kılıç toprağa verildi - Son Dakika

Eski kocası tarafından öldürülen Çilem Kılıç toprağa verildi

13.11.2020 15:47
Eski kocası tarafından öldürülen Çilem Kılıç toprağa verildi, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Çilem Kılıç, gözyaşları içinde toprağa verildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Çilem Kılıç, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Kasım akşamı İsmetpaşa Mahallesi 32 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, eski eş Alper Gül (33), sokak ortasında eski eşi Çilem Kılıç (23), eski kayınvalidesi Selime D., ve komşusu Sibel Y., karşılaştı. Karşılaşma sonucu çıkan tartışmanın ardından Alper Gül, ilk olarak eski kayınvalidesi Selime D'ye ardından da kendisine engel olmaya çalışan komşu Sibel Y'ye ateş etti. Daha sonra eski eşi Çilem Kılıç'a ateş eden Gül, geçirdiği cinnet sonrası başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrollerde, eski eş Çilem Kılıç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralılar Selime D., Alper Gül ve Sibel Y., ambulansa alınarak Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Alper Gül hayatını kaybederken, eski kayınvalide Selime D'nin durumunun ağır olduğu ve Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, komşu Sibel Y'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eski eşi Alper Gül tarafından sokak ortasında öldürülen Çilem Kılıç, Dikili Kabristanlığı'nda defnedildi. Pandemi dolayısıyla kısıtlamalar ve tedbirlerin olduğu cenazede kadın cinayetleri protesto edildi. Cenazeye Çilem Kılıç'ın akrabaları, arkadaşları ve Dikili Kadın Platformu üyeleri katıldı. Kılıç'ın 5 yaşındaki çocuğunun da cenazede dedesiyle birlikte gözyaşlarına boğulması yürek burkan detay oldu.

Çilem Kılıç'ın cenazesinin toprağa verilmesinin ardından Dikili Kadın Platformu tarafından olayla ilgili bir açıklama yapıldı.

Platform üyesi Ayşe Hamarat; "Maalesef kadın cinayetleri bir türlü durmak bilmiyor. Biz kadın cinayetlerinin durması için mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Demet Önal ise; "Bugün Malatya'dan bu konuda acı bir haber aldık. Dikili'den Çilem, Denizli'den Tuba, Muğla'dan Hafize. İsyanımız büyüyor, öfkeliyiz. Tek bir kişinin ölüm haberini almayana dek mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Dikkat çeken paylaşım yapmıştı

Öte yandan dehşet saçan eski eşin olaydan saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekmişti. Yapılan paylaşımda; "Sen kiminle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın. Böyle devam et seni şeytan. Bakalım ne olacak" yazdığı görülmüştü. - İZMİR

Eski kocası tarafından öldürülen Çilem Kılıç toprağa verildi
Eski kocası tarafından öldürülen Çilem Kılıç toprağa verildi
Eski kocası tarafından öldürülen Çilem Kılıç toprağa verildi
Eski kocası tarafından öldürülen Çilem Kılıç toprağa verildi
Eski kocası tarafından öldürülen Çilem Kılıç toprağa verildi
Eski kocası tarafından öldürülen Çilem Kılıç toprağa verildi
Eski kocası tarafından öldürülen Çilem Kılıç toprağa verildi

Dikili, Kadın, İzmir, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski kocası tarafından öldürülen Çilem Kılıç toprağa verildi - Son Dakika


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