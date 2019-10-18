Son Dakika Haberleri: Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandıSAKARYA - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 ay önce boşandığı eski kocası tarafından silahla öldürülen kadın, Sakarya'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 ay önce boşandığı eski kocası tarafından silahla öldürülen kadın, Sakarya'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Ayşe Acar (36), 6 ay önce boşandığı K.T.'nin kuzeni ile abonelik işlemleri için İzmit'te bulunan doğal gaz dağıtım şirketine ait iş yerine gelmiş, eski eşini takip eden K.T., Ayşe Acar ve kuzeninin ardından iş yerine girerek tabancayla K.T. ve Ayşe Acar'a ateş etmişti. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ayşe Acar hayatını kaybetmişti.

Talihsiz kadın için Sakarya'nın Hendek ilçesi Lütfiyeköşk Mahallesi Yukarı Cami'de cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ayşe Acar, Lütfiyeköşk Mahallesi Köyiçi Mezarlığı'na defnedildi.

Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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