Son Dakika Haberleri: Eski kocası tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan Ayşe Arslan 44 gün sonra hayatını...
Son Dakika 3. Sayfa Eski kocası tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan Ayşe Arslan 44 gün sonra hayatını... - Son Dakika

Eski kocası tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan Ayşe Arslan 44 gün sonra hayatını...

6 saat önce

Eski kocası tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan Ayşe Arslan 44 gün sonra hayatını kaybettiESKİŞEHİR - Eskişehir'de boşandığı eski kocası tarafından 11 Ekim tarihinde sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan, 44 günlük yaşam...

Eski kocası tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan Ayşe Arslan 44 gün sonra hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de boşandığı eski kocası tarafından 11 Ekim tarihinde sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan, 44 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 11 Ekim tarihinde merkez Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Özalpay (52), yanında taşıdığı satırla Arslan'a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı.

Olay sonrasında 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan, kafasından ve yüzünden aldığı ağır yaraların tedavisi için Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Burada yaklaşık 44 gündür tedavisi süren Arslan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Eski kocası tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan Ayşe Arslan 44 gün sonra hayatını...

Ayşe Arslan, Eskişehir, Ayşe Tuba , 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti
Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 01:09:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski kocası tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan Ayşe Arslan 44 gün sonra hayatını...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]