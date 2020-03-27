Son Dakika › 3. Sayfa › Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu - Son Dakika
Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu
6 saat önce
Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu
RİZE - Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu. Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan A.R.H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:40 Kaynak: İHA
Son Dakika Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu