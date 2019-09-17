Son Dakika Haberleri: Eski kocasını bıçakladı (1)
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Eski kocasını bıçakladı (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHAMaltepe'de bir kadın, 10 yıl önce boşandığı kocasını şiddet uyguladığı gerekçesiyle bacağından bıçakladı.

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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA
Maltepe'de bir kadın, 10 yıl önce boşandığı kocasını şiddet uyguladığı gerekçesiyle bacağından bıçakladı. Kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kadının polis tarafında gözaltına  alınması
-Polis otosuna bindirilmesi
-Yaralının binadan çıkarılması
-Ambulansa binmesi
-Çocuğun polis tarafından alınması
-Komşuları il eröp


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:35 Kaynak: DHA
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