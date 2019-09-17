Eski kocasını bıçakladı (1)

MALTEPE'de bir kadın, 10 yıl önce boşandığı kocasını şiddet uyguladığı gerekçesiyle bacağından bıçakladı. Kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor