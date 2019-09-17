Eski kocasını bıçakladı (1)
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MALTEPE'de bir kadın, 10 yıl önce boşandığı kocasını şiddet uyguladığı gerekçesiyle bacağından bıçakladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:16 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA- MALTEPE'de bir kadın, 10 yıl önce boşandığı kocasını şiddet uyguladığı gerekçesiyle bacağından bıçakladı. Kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor
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