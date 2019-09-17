Eski kocasını bıçakladı
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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHAMaltepe'de bir kadın, 10 yıl önce boşandığı kocasını şiddet uyguladığı gerekçesiyle bacağından bıçakladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:50 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA
Maltepe'de bir kadın, 10 yıl önce boşandığı kocasını şiddet uyguladığı gerekçesiyle bacağından bıçakladı. Kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor
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