Eski kocasını bıçakladı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Maltepe'de bir kadın, 10 yıl önce boşandığı kocasını şiddet uyguladığı gerekçesiyle bacağından bıçakladı. Kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor