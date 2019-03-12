Eski Kocasını Öldürtmek İçin Adam Tutma Davası... Sanıkların 20 Yıl Hapis İstendi

ŞİŞLİ'de eski eşini öldürtmek için 1 milyon TL'ye kiralık katil tuttuğu iddia edilen İlknur Ö. ile anlaştığı 3 şüpheli hakkında "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ŞİŞLİ'de eski eşini öldürtmek için 1 milyon TL'ye kiralık katil tuttuğu iddia edilen İlknur Ö. ile anlaştığı 3 şüpheli hakkında "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, müşteki Ahmet Ç. 26 Ekim 2018'de Anthill Rezidanslarına ait otopark içerisinde park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. Tetikçi şüpheli Engin B., aracı içerisindeki Ahmet Ç'yi hedef aldı, ilk kurşun arabanın camından sekti. Bu kez tetikçi silahını aracın ön camına dayayarak bir el daha ateş etti. Ancak Ahmet Ç. kendisini yana attı ve sol bacağından yaralandı. Bunun üzerine tetikçi şüpheli Engin B. motosikletine binerek kaçtı. Müşteki Ahmet Ç.'nin polise verdiği eşkaller sonucu tetikçinin Engin B. olduğu tespit edildi. Ahmet Ç. ilk ifadesinde, kimseden şüphelenmediğini, ancak 2017 yılında boşandığı eşinin önceki eşinden olma kızının sevgilisi tarafından darp edildiğini, başka husumetli olduğu kimsenin olmadığını söyledi. Müşteki Ahmet Ç. olaydan iki ay sonra verdiği ifadesinde ise eski eşinin öldürülmesi için 1 milyon TL'ye adam tuttuğunu, yaralı halde kurtulursa eski eşinin 400 bin TL vermek üzere anlaştığını ve 200 bin TL kapora verdiğini de beyan etti.



SUÇLAMALARI REDDETTİLER



Müştekinin ifadeleri üzerine emniyetin çalışması üzerine şüpheliler gözaltına alındı. Tüm şüpheliler suçlamaları reddetti. Şüpheli Mehmet Emin M. ifadesinde, şüpheli Ahmet D'nin kendisini İlknur Ö. ile tanıştırdığını, İlknur Ö'nün kendisine eski eşinin yaralanması için 400 bin lira vereceğini, Ahmet D.'ye ise 100 bin lira verdiğini ifade etti. Bu paranın 75 bin TL'sini arkadaşı Ahmet D.'nin kendisine verdiğini ancak borcu olduğu için bu parayı aldığını, ancak herhangi bir olaya teşebbüs etmediğini söyledi.



"ESKİ EŞİMİ ÖLDÜRTMEK İÇİN PARA VERMEDİM"



Şüpheli İlknur Ö. ise ifadesinde, eski eşi olan Ahmet'in vurulması olayını arkadaşından öğrendiğini, müşteki Ahmet 'in bilgilerinin yazılı olan kağıdı kendisinin yazdığını, yazının kendisine ait olduğunu, müşteki Ahmet Ç.ile boşanmadan önce kendisini aldatmış olduğu için bu kağıdı dedektife verdiğini, ancak eski eşinin öldürmesi için kimseye para vermediğini ileri sürdü. Diğer şüpheli Ahmet D. de şüpheli İlknur'u kendi eşinden dolayı tanıdığını, şüpheli Mehmet Emin M.'nin tekstil işinde kullanmak için İlknur'dan para aldığını, kendisinin de para alışverişinde aracı olduğunu söyleyerek suçlamayı reddetti.



AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR



İddianamede, kendisiyle sadece bir kez karşılaştıklarını söyleyen şüpheli İlknur Ö. ile şüpheli Ahmet D.'nin telefon hatlarında yapılan incelemede birden fazla görüştüklerinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede tetikçi Engin B'nin yakalanamadığı ve şüpheli olan eski eş İlknur Ö'nin olayı azmettirdiği belirtildi. Şüpheliler Engin B. ve tutuklu şüpheliler İlknur Ö, Ahmet D. ve Mehmet Emin M. hakkında "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar. - İstanbul

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