Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı - Son Dakika

Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı

11.05.2021 22:27
Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde üç yıl önce ayrıldığı ve borç para talebini geri çevirdiği eski kocası tarafından sokak ortasında beyzbol sopası ile acımasızca darp edilen Efsun Habiboğlu, yaşadığı korku dolu anları "Öldüm zannettim" diyerek anlattı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde üç yıl önce ayrıldığı ve borç para talebini geri çevirdiği eski kocası tarafından sokak ortasında beyzbol sopası ile acımasızca darp edilen Efsun Habiboğlu, yaşadığı korku dolu anları "Öldüm zannettim" diyerek anlattı. Denetimli serbest bırakılan eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden genç kadın, devletten korunma talep etti.

Olay 3 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. adlı şahıs, 1 yıl önce boşandığı eski eşi Efsun Habiboğlu'dan 2 bin TL borç istedi. Habiboğlu'nun olumsuz cevap vermesi üzerine telefondan hakaretler savuran G.Ş, 4 gün sonra eski eşinin evinin önüne gitti. Bir süre bekleyen G.Ş., çöp atmak için dışarı çıkan Habiboğlu'nu beyzbol sopasıyla acımasızca darp etmeye başladı. Dakikalarca eski eşini beyzbol sopası darp eden G.Ş., Habiboğlu'nun elindeki telefonu, ev ve arabasının anahtarlarını alarak olay yerinden uzaklaştı.

Acımasızca darp etti serbest kaldı

Genç kadının darp edildiğini görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla E.H. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan G.Ş. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca denetimli olarak serbest bırakıldı.

"Bacaklarını kıracağım, seni yaşatmayacağım"

Eşinin daha önce de seyir halindeki aracını sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olduğunu iddia eden Efsun Habiboğlu, "Eski eşimle 3.5 yıl evli kaldık. Yaklaşık bir yıldır kendisinden ayrıyız. Beni darp ettiği için ayrıldık kendisiyle. Beni arayıp borç para istedi. Ben de veremeyeceğimi söyledim. Bu sefer kendisi beni tehdit etmeye başladı. 'Bacaklarını kıracağım, seni yaşatmayacağım, nereye gidersen bulacağım' gibi şeyler söylemeye başladı. Daha sonra evimin önüne geldiğimde kendisi aracı ile beni bekliyordu. Ben de durmadım devam ettim. Beni takip ederek trafikte sıkıştırıp bariyerlere çarpmama sebep oldu" dedi.

"Hüngür hüngür ağlamaya başladım"

Kazanın şoku ve korkudan ağlamaya başladığını ifade eden Habiboğlu, "Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Polis aradım, karakola gelmem gerektiğini söylediler. Arabanın kapısı kilitli olduğu için bana ulaşamadı, arabamı çarptığımı görünce gülerek uzaklaştı. Kızımı gitmiş ablamdan almış, çalıştığım zamanlarda kızımı ablama bırakıyorum. Ablam söyleyince ben de karakola gittim. Kızımı aldığını, beni tehdit ettiğini ve borç para istediğini, kaza yapmama sebep olduğunu söyleyip şikayetçi oldum. Bir iki saat sonra eve gittim. Korkumdan hemen gidemedim. Bir iki saat sonra eve gittim" diye konuştu.

"Acıdan nefes alamadım gerçekten öldüm zannettim"

Olayın ardından ablasına iftara giderken eski eşinin pusu kurarak kendisini darp ettiğini anlatan Efsun Habiboğlu, "Ablamla karşılıklı oturuyoruz. İftar saati ablama geçerken çöp attım, arkama döndüm pusu kurmuş kendisi, beni bekliyor. Elinde beyzbol sopasına benzer bir sopa ile saklandığı yerden çıktı, bana doğru koşmaya başladı. 'Yapmaz heralde' dedim, baktım bayağı şiddetli koşunca elimdekileri bıraktım, kendimi koruma pozisyonuna aldım. Bir vuruyor, iki vuruyor. Acıdan nefes alamadım, gerçekten öldüm zannettim. O sıra tek aklıma gelen kızım oldu. Komşuların sesini duyunca, elimde telefonum, evimin anahtarı, arabamın anahtarı onları benden zorla çekiştirerek aldı. Yürüyerek uzaklaştı" şeklinde konuştu.

"'Sen gebereceksin' diye tehdit mesajı aldım"

Ambulansla hastaneye kaldırıldığını dile getiren Habiboğlu, "Canım gerçekten çok yandı. Acıdan nefes alamayacak duruma geldim. Polis kontrolü altında karakola gittim, şikayetçi oldum. Ertesi gün onu adli kontrol altında salmışlar. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Bir an önce gereken cezayı almasını istiyorum. Başka kullanıcı hesaplarından bana tehdit mesajları atıyor. 'Sen gebereceksin' diye tehdit mesajı aldım. Bu yüzden can tehlikem var. Devletten koruma talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Darp anları güvelik kameralarına yansıdı

Bir binanın güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde, çöp atmaya çıkan E.H., elinde beyzbol sopası ile eski eşinin kendisine doğru ilerlediğini görünce kendini yere bırakıyor. Hızla yaklaşan G.Ş. ise yere düşen E.H.'yi acımasızca darp etmeye başlıyor. Dakikalarca süren darp sonrasında G.Ş., elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşıyor. Durumu gören vatandaşlar ise darp edilen genç kadının yardımına koşuyor. Görüntülerde E.H.'nin elindeki çöpü attığı andan sonra yanına koşarak gelen şahısın E.H.'yi darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - KOCAELİ

Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı
Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı
Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı
Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı
Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı
Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı
Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı
Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı
Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı
Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı

Başiskele, Kocaeli, Kaza, Borç, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu kana doymuyor: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu kana doymuyor: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz Maç sonu kavgaya karışan Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı Maç sonu kavgaya karışan Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı Beşiktaş, Karagümrük'e kaybetti ve maç sonu ortalık savaş alanına döndü Beşiktaş, Karagümrük'e kaybetti ve maç sonu ortalık savaş alanına döndü İsrail'in Gazze'ye dünden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi İsrail'in Gazze'ye dünden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi Ormanda asılı bulunan ikili toprağa verildi, yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikili toprağa verildi, yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı!

Son Dakika Haberleri
17:34 Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
17:30 Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı
17:21 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası
17:14 Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
16:59 Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
16:26 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
Terim, bugün yaşananları önceden görmüş! Arda, hocasının kehanetini canlı yayında paylaştı Terim, bugün yaşananları önceden görmüş! Arda, hocasının kehanetini canlı yayında paylaştı         
23:38
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu         
23:12
Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! İşte son puan durumu ve kalan maçlar Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! İşte son puan durumu ve kalan maçlar         
22:46
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor         
22:15
Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı         
20:40
Kadıköy'de kabus gibi gece! Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu Kadıköy'de kabus gibi gece! Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu         
19:26
İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas         
18:55
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu         
17:27
Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:16
Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!         
15:17
Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma: Yanlış yapıyorsunuz Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma: Yanlış yapıyorsunuz         
13:58
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum         
09:59
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 23:54:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski kocasının beyzbol sopasıyla darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement