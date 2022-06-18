Eski kocasının öldürdüğü kadın ve bebeğine acı veda - Son Dakika
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Eski kocasının öldürdüğü kadın ve bebeğine acı veda

18.06.2022 14:47
Eski kocasının öldürdüğü kadın ve bebeğine acı veda

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce boşandığı eski eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce boşandığı eski eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı tutuklandı. Bıçaklanarak öldürülen kadın ve bebeği ise toprağa verildi.

İlçeye bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde iddiaya göre bir hafta önce boşanan Burak T. (24) ve Cansu Sezer (24) arasındaki tartışmalar, boşandıktan sonra da devam etti. İkili arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi ile Burak T., eski eşi Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali T.'nin yaşadığı eve gitti. Cinnet getiren Burak T., eski eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cansu Sezer ve Selim Ali'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne ve çocuğunun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

İntihardan vazgeçip polise teslim oldu

Oğlunu ve eski eşini öldüren zanlı, iddiaya göre evden çıktıktan sonra saklandığı yerde intihara kalkıştı. İntihardan vazgeçen Burak T., daha sonra polise giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Cansu Sezer ve oğlu Selim Ali T. için Süleymanpaşa ilçesindeki Çiftlikönü Camii'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılan Cansu ve oğlu Selim Ali'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski kocasının öldürdüğü kadın ve bebeğine acı veda - Son Dakika

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