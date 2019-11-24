Son Dakika Haberleri: Eski kocasının satırlı saldırısına uğrayan kadın verdiği yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Eski kocasının satırlı saldırısına uğrayan kadın verdiği yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Eski kocasının satırlı saldırısına uğrayan kadın verdiği yaşam savaşını kaybetti

6 saat önce

Eskişehir'de eski kocası tarafından 11 Ekim'de sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan kadın, 44 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Eski kocasının satırlı saldırısına uğrayan kadın verdiği yaşam savaşını kaybetti, System.String[]

Eskişehir'de eski kocası tarafından 11 Ekim'de sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan kadın, 44 günlük yaşam savaşını kaybetti.


Olay, 11 Ekim tarihinde merkez Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Ö. (52), yanında taşıdığı satırla Arslan'a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Kafasından ve yüzünden ağır yaralanan Arslan, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Burada yaklaşık 44 gündür tedavisi süren Arslan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. - ESKİŞEHİR

Atatürk Bulvarı, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yabancı uyruklu kadın, uyuyan kocasını baltayla öldürdü
Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü: 1 ölü, 6 yaralı Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum Plates hocası kadın, tartıştığı kocası tarafından silahla vuruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 18:28:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski kocasının satırlı saldırısına uğrayan kadın verdiği yaşam savaşını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]