Eski Komiser Yardımcısı Fetö'den Gözaltına Alındı
1 saat önce
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı gözaltına alındı.
Samsun
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edildi.
Soruşturma çerçevesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Atakum
ilçesi Mevlana
Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2016 yılında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Gürsel K. gözaltına alındı.
Zanlı, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:59 Kaynak: AA
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