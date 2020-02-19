Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı - Son Dakika
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Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı

7 saat önce

BOLU'da eski komiser yardımcısı T.Ü., 2009 yılındaki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alıp, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı, System.String[]

BOLU'da eski komiser yardımcısı T.Ü., 2009 yılındaki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alıp, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ü.'nün, daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2009 yılında polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesi alarak, usulsüzlük yaptığı iddiası üzerine T.Ü. hakkında, yakalama kararı çıkardı. Bolu'da olduğu öğrenilen T.Ü. için Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, T.Ü.'yü evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ü.'nün, daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile komiser yardımcılığı görevinden ihraç edildiği öğrenildi.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:52 Kaynak: DHA
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