Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı (2) - Son Dakika

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Bolu'da, eski komiser yardımcısı T.Ü., 2009'daki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alıp, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.