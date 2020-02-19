Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı (2) - Son Dakika

Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı (2)

6 saat önce

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDIBolu'da, eski komiser yardımcısı T.Ü., 2009'daki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alıp, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı (2), System.String[]

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Bolu'da, eski komiser yardımcısı T.Ü., 2009'daki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alıp, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:05 Kaynak: DHA
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