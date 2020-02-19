Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı (2) - Son Dakika

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Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı (2)
6 saat önce
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDIBolu'da, eski komiser yardımcısı T.Ü., 2009'daki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alıp, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:05 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Bolu'da, eski komiser yardımcısı T.Ü., 2009'daki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alıp, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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