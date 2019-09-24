Eski komisere FETÖ ve dolandırıcılıktan hapis

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski komiser Ümit Taşyürek'e "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 6 yıl 3 ay, "dolandırıcılık" suçundan ise 8 yıl 4 hapis ve 49 bin 660 lira adli para cezası verildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Taşyürek ve avukatı katıldı. Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Taşyürek, örgüt üyesi olmadığını savundu.

Terör örgütüne üyelik suçunun yanı sıra komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularını önceden almakla da suçlandığını hatırlatan Taşyürek, bu tespitin gerçekleri yansıtmadığını öne sürdü.

Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Taşyürek, beraat talebinden bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı heyetin kararını açıkladı.

Karara göre, sanık Erdoğan'na, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 6 yıl 3 ay, "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 8 yıl 4 hapis ve 49 bin 660 lira adli para cezası verildi.