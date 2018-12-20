Eski Konya İl Emniyet Müdürü'nün Eşinin ve Kızının Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Götürüldü
2 saat önce
Eski Konya İl Emniyet Müdürü Cemalettin Ertem'in eşi Cahide Ertem ve Kızı Hülya Ertem'in cenazeleri evden alınarak adli tıp kurumuna götürüldü.
Eski Konya İl Emniyet Müdürü Cemalettin Ertem'in eşi Cahide Ertem ve Kızı Hülya Ertem'in cenazeleri evden alınarak adli tıp kurumuna götürüldü.
Eski Konya İl Emniyet Müdürü Cemalettin Ertem'in eşi ve kızı yangında hayatını kaybetmişti. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden Cahide Ertem ve Hülya Ertem'in cenazeleri İstanbul Büyükşehir Belediyes' ait cenaze aracıyla evden alınarak adli tıp kurumuna götürüldü. Cenazeler götürülürken aile yakınları sinir krizi geçirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:48 Kaynak: İHA
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