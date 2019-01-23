Eski Korgeneral Erdal Öztürk'e Darbe Girişimi Davasında Beraat

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki "ana darbe" davasında dosyası ayrılan, dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün beraatine karar verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki "ana darbe" davasında dosyası ayrılan, dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün beraatine karar verildi. Yurtta Sulh Konseyi" İstanbul yapılanmasını kapsayan İstanbul'daki 'ana darbe davasından dosyası ayrılan eski korgeneral Erdal Öztürk'ün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Edal Öztürk ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, olay tarihinde 3. Kolordu Komutanı görevini yürüten Öztürk'ün, darbeci askerler tarafından hazırlanan listede darbenin başarılı olması halinde sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirildiğini hatırlattı. Toplanan deliller doğrultusunda Öztürk'ün emrindeki birliklere "darbeye iştirak edilmemesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması" yönünde emir verdiğini ve darbeye kalkışan örgütsel yapıyla ilişkide olduğuna dair delil elde edilemediğini aktarılan mütalaada, sadece sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilmesinin suçun sübutu için yeterli delil olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı. Savcı, sanığın mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil elde edilemediğini, buna göre atılı suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığının tüm dosya kapsamında anlaşıldığını kaydederek Erdal Öztürk'ün tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi. Mütalaanın ardından son savunmasını yapan Erdal Öztürk, savcılık mütalaası doğrultusunda hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Erdal Öztürk hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını hatırlattı. Heyet, yapılan yargılama sonucunda sanığın üzerine atılı suçları işlemediğinin sabit olması nedeniyle tüm suçlardan beraatine karar verdi.



(Yusuf Melikoğlu - Melike İnal/İHA)

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