Eski Korgeneral Güvenç beraat etti - Son Dakika
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Eski Korgeneral Güvenç beraat etti

13.04.2022 14:26
Eski Korgeneral Güvenç beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik komutanı olan ve darbeciler tarafından hazırlanan görevlendirme listesinde TRT'ye atandığı belirtilen eski Korgeneral Yıldırım Güvenç beraat etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik komutanı olan ve darbeciler tarafından hazırlanan görevlendirme listesinde TRT'ye atandığı belirtilen eski Korgeneral Yıldırım Güvenç beraat etti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Güvenç'in de aralarında bulunduğu 7 tutuksuz sanık salonda hazır bulundu. Bir önceki duruşmada savcı mütalaayı verdi ve sanıklar Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç ve Önder Kamiloğlu'nun bütün suçlamalardan beraatını, diğer sanıklar Emrullah Kaya, Oğuzhan Güney, Tahmazhan Berk ve Abdullah Yiğit'in ise 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, sanıklardan Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç, Önder Kamiloğlu ve Abdullah Yiğit'e beraat, diğer sanıklardan Emrullah Kaya'ya 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay, aynı suçtan Tahmazhan Berk ve Oğuzhan Güney'e de 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. - ANKARA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yıldırım Güvenç, Abdullah Yiğit, Darbe Girişimi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski Korgeneral Güvenç beraat etti - Son Dakika


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