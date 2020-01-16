Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı - Son Dakika
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Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı

6 saat önce

Eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı, System.String[]

Eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

Daha önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan ve istinaf mahkemesine başvurarak hakkında beraat ve tahliye kararı verilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının İyidil'in tahliye kararına itirazda bulunması üzerine savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi yakalama kararı çıkardı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılmasından saatler sonra eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen İyidil'in sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
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