Eski Korgeneral İyidil'in de arasında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eski Korgeneral İyidil'in de arasında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

19.11.2020 19:01
Eski Korgeneral İyidil'in de arasında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil'in...

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil'in de arasında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık Metin İyidil, tutuksuz sanık dönemin EDOK Okullar Komutanı eski Korgeneral Abdullah Barutçu ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanık dönemin EDOK Kurmay Başkanı eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit ile tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok tanık olarak dinlendi. 2005-2009 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığında Başsavcı olarak görev yaptığını anlatan Üçok, bu süreçte FETÖ ile ilgili soruşturmalar yürüttüğünü hatırlattı. FETÖ ile ilgili bilgileri en iyi bilen askerlerden biri olduğunu belirten Üçok, FETÖ kumpasıyla hapis cezası aldığını, daha sonra ise hakkında açılan davaların bir kumpas olduğunun anlaşıldığını ve beraat ettiğini kaydetti.

FETÖ mağduru subaylarla askeriyedeki FETÖ'cülerle ilgili liste hazırladıklarını ve bu listeyi ilgili yerlere verdiğini ifade eden Üçok, "15 Temmuz sonrası bu listedeki iki kişi için yanlış değerlendirmede bulunduğumu anladım. Biri Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, diğeri de Korgeneral Metin İyidil'dir" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında muvazzaf olarak görev yapan 2 kurmay albay arkadaşıyla birlikte olduğunu dile getiren Üçok, "Saat 21.30'dan sonra televizyonlarda bir hareketlenme olduğunu gördüğümde bunun Fetullahçı bir darbe olduğunu anladım. Aynı anda iki kurmay albay arkadaşımın telefonlarına sıkıyönetim görevlendirme emri, sokağa çıkma yasağı emri ve darbe açıklaması geldi. Gelen yazılarda daha önce FETÖ üyesi olduğunu değerlendirdiğimiz Mehmet Partigöç'ün ismi vardı. Bu da darbenin kesin olarak FETÖ tarafından yapıldığı kanaatimizi netleştirdi" diye konuştu.

ÜÇOK, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"O gece ne yazık ki TSK personelinin İstanbul'da ve Ankara'da uçan 5 uçağı engellemediğini, İstanbul'da köprüye çıkan ve yine ülkenin çeşitli yerlerinde yollara çıkan askeri birlikleri engellemediğini gördüm. Çünkü hiçbirisinin elinde darbeyi önleyecek operasyonel güç yoktur. Neredeyse tamamen FETÖ'nün kontrolündedir. Burada bakılması gereken komutanın darbeyi önlemek için ne gibi girişimlerde bulunduğudur. O gece televizyon seyrederken Metin İyidil'in televizyona çıkarak darbecilere karşı açıklamada bulunması, onları teslim olmaya çağırması, hükümetin emrinde olduğunu açıklamasını görünce onunla ilgili yazdıklarımızı tekrar gözden geçirmemize neden oldu."

İyidil'in bu açıklamalarının ardından yeni bir çalışma yaptıklarını anlatan Üçok, İyidil'in personel başkanlığı döneminde FETÖ mensuplarının askeriyede iyi yerlere tayin ettirilmesi ve terfi ettirilmesi işlemlerinin İyidil'in emrinde bulunan bir tümgeneral ve tuğgeneral tarafından yaptırıldığını anladıklarını söyledi. Üçok, "Bu listeler hazırlandıktan sonra personel başkanı olan Metin İyidil'e imzalattırıldığı ve adeta onun tarafından bu düzenlemeler yapılıyormuş gibi bir imaj oluşturulduğunu gördük" ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanı, tanık Üçok'a "Siz İyidil'in hangi faaliyetlerini gördünüz de FETÖ'cü olduğu yönünde değerlendirmede bulundunuz?" şeklinde soru yöneltti. Üçok, bu soruya, "Metin İyidil döneminde FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen kişilerin terfi ettirildiğini, iyi yerlere gönderildiğini gördük. İyidil'in FETÖ mensubu olmasa da onlara yardım ettiğini değerlendirdik. Ancak darbe girişimi gecesi yaptığı açıklamaları görünce bu fikrim değişti. Darbe girişimine karşı faaliyette bulunduğunu gördüm" cevabını verdi.

Taraf avukatlarının beyanları ve cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar İyidil ve Koçyiğit'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Eski Korgeneral İyidil'in de arasında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Darbe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski Korgeneral İyidil'in de arasında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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