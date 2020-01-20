Eski Korgeneral İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Korgeneral İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret - Son Dakika

Eski Korgeneral İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret

6 saat önce

ESKİ Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi'nce reddedildi.

Eski Korgeneral İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret, System.String[]

ESKİ Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi'nce reddedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kaldırılan, beraatına ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Metin İyidil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne sevk edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, İyidil'in tutuklanmasına karar verdi. İyidil'in avukatı tutukluluk kararına itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi, İyidil'in itiraz başvurusunu reddetti.


Ceza Dairesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bit pazarında haraç kestiler, vermeyenleri çırılçıplak soyup kayda aldılar
Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik davada karar açıklandı Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davası karar için ertelendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:41:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Korgeneral İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]