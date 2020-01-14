Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti - Son Dakika

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Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti
27 dakika önce
Son dakika: İstinaf Mahkemesi, Eski EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Metin İyidil hakkında dikkat çeken bir karara imza attı. İstinaf Mahkemesi FETÖ'nün darbe girişiminin ardından İyidil'e "darbe" suçundan verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası"nı bozdu. İyidil'in beraatine ve tahliyesine de karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:17
İstinaf mahkemesi, eski Korgeneral Metin İyidil'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Mahkeme, İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar verdi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Habertürk'ten Fevzi çakır'ın haberine göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan eski korgeneral Metin İyidil "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
İSTİNAF BERAAT VERİP TAHLİYE TALEP ETTİ
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce alınan bu karar İyidil'in avukatı tarafından istinafa taşındı. İyidil'in istinaf başvurusunu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi inceledi. Daire, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. İyidil hakkında beraat kararı veren Daire, tahliyesine de hükmetti.
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