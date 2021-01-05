Eski korgeneral İyidil ve 2 eski generalin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eski korgeneral İyidil ve 2 eski generalin yargılanmasına devam edildi

05.01.2021 17:41
Eski korgeneral İyidil ve 2 eski generalin yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun yargılandığı davaya devam edildi.

Yargıtayın bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, olay tarihinde İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanı olarak görev yapan emekli Tuğgeneral İrfan Can, tanık sıfatıyla dinlendi. Can, 16 Temmuz 2016'da Samsun'da bulunduğunu, gece saat 02.00-03.00 sularında sanık İyidil'in kendisini arayarak mevcut durumu bildirdiğini ve izinlerin iptal edildiğini belirterek okula dönmesi emrini verdiğini aktardı. Emir üzerine yola çıktığını, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklandığını ifade eden Can, ilerleyen süreçte hakkında takipsizlik kararı verildiğini ve emekliye sevk edildiğini söyledi.

Tanık Can, olay günü İyidil'in kendisine darbe girişimi sırasında hangi emirleri verdiğinin sorulması üzerine, "Birliklerden hiçbir personel ve silahın çıkmamasını, bu olaya taraf olmadığımızı açık ve net bir şekilde söyledi. 'Bu olaya taraf değiliz, müdahil olmayın.' dedi." ifadelerini kullandı.

"Utanç duyuyorum"

Tanık beyanlarının ardından dönemin EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Koçyiğit, esasa ilişkin savunma yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbe karşıtı emirler verdiğini savunan Koçyiğit, "Ben FETÖ'cü, darbeci, hain değilim. O canilerle aynı kefeye konarak yargılanmaktan utanç duyuyorum." diyerek kendisini savundu.

"Kalkışmada yer almayı aklımın ucundan dahi geçirmedim"

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ise 15 Temmuz'da EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu, esasa ilişkin savunma yaptı.

Hakkındaki beraat hükmünün Yargıtay tarafından bozularak "Anayasal düzeni ihlal suçuna yardım"dan cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlatan Barutcu, üzerine atılı olan suçları işlemediğini savundu. Darbecilerin sözde atama listesinde terfi ettirilmediğini ifade eden Barutcu, 16 Temmuz sabah saatlerinde kendisine bağlı olan Kuleli Askeri Lisesi'ndeki darbecilerin teslim alınması için gerekli irtibatı sağladığını ileri sürdü.

Barutcu, görevine başladığı günden sonra kendisine bağlı personel ile askeri öğrencilerin FETÖ bağlarını araştırdığını ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağladığını iddia etti. Suçsuz olduğunu savunan Barutcu, "Komutanlarına, milletine silah doğrultmayı şerefsizlik olarak addediyorum. Görev sürem boyunca şerefimle vazifemi yaptım. Bu hain kalkışmada yer almayı aklımın ucundan dahi geçirmedim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Davanın görülmesine yarın İyidil'in savunmasının alınmasıyla devam edilecek.

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski korgeneral İyidil ve 2 eski generalin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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