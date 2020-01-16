Eski korgeneral metin iyidil adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Eski korgeneral metin iyidil adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Eski Korgeneral Metin İyidil adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:14 Kaynak: DHA
Eski Korgeneral Metin İyidil adliyeye sevk edildi
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