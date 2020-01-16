Eski Korgeneral Metin İyidil tutuklandı - Son Dakika
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Eski Korgeneral Metin İyidil tutuklandı

6 saat önce

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in tutuklanmasına karar verdi.

Eski Korgeneral Metin İyidil tutuklandı, System.String[]

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in tutuklanmasına karar verdi.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kaldırılan, beraatına ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Metin İyidil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesine sevk edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, İyidil'in tutuklanmasına karar verdi. - ANKARA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ceza Dairesi, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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