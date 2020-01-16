Eski Korgeneral Metin İyidil yeniden tutuklandı - Son Dakika
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Eski Korgeneral Metin İyidil yeniden tutuklandı

6 saat önce

Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil tutuklandı.

Eski Korgeneral Metin İyidil yeniden tutuklandı, System.String[]

Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil tutuklandı.

(İHA)

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
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