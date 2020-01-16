Eski Korgeneral Metin İyidil yeniden tutuklandı - Son Dakika

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Eski Korgeneral Metin İyidil yeniden tutuklandı
6 saat önce
Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil tutuklandı.
(İHA)
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