Son Dakika › Güncel › Eski Korgeneral Metin İyidil yeniden tutuklandı - Son Dakika
Eski Korgeneral Metin İyidil yeniden tutuklandı
6 saat önce
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in tutuklanmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in tutuklanmasına karar verdi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kaldırılan, beraatına ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Metin İyidil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesine sevk edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, İyidil'in tutuklanmasına karar verdi.
(Abdullah Sarica/İHA)
Son Dakika Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız Belediye konutunu satın alan Gökçekler, site aidatını ödemedikleri için icraya verildi Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu