Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
15 dakika önce
Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:20 Kaynak: AA
Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
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