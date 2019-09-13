Son Dakika Haberleri: Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
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Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

15 dakika önce

Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi., System.String[]

Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Mustafa Kaplan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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