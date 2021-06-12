Eski KOSGEB Başmüfettişi ve 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

FETÖ'nün Gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Desteklere İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başmüfettişi Yasin T. ile 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara ve Bolu'da MİT ve Emniyet tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından iddianame düzenlendi.

Firari örgüt üyelerinin yurtdışına kaçırılması ve saklanmasını sağlayan ve bu görevde aktif rol oynadığı tespit edilen Yasin T., yurt dışına kaçmak için Ankara'dan İstanbul'a hareket ettiği sırada yanında bulunan şüphelilerle birlikte Bolu'da durdurularak yakalandı. Takibe alınan aracın durdurulduğu sırada da Ankara'da MİT ve Emniyet tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi.

Operasyonda Yasin T. ile eşi Aslı T.'nin yanı sıra Yasin T.'nin ablası Figen D. ve eski emniyet müdürü olan Hasan D., eski emniyet müdürü Cihangir B., eski binbaşı Hakan U., eski albay Yaşar Ö., sivil imam Murat O. ve eski Başbakanlık personeli Metin K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin T., Cihangir B., Yaşar Ö., Murat O. ve Metin K. tutuklanırken, Aslı T., Figen D. Hakan U. ve Hasan D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaybubet evlerinde saklanan FETÖ'cülerin kendi arasında dayanışmayı korumaya çalışarak, örgütün varlığını sürdürmeye amaçladıkları öğrenildi. İddianamede, yurt dışına çıkmak isteyen örgüt üyelerinin de bu durumu 'hicret' olarak nitelendirildiği ifade edildi. Yurtdışına kaçışta Bodrum'dan, Meriç Nehri üzerinden ve İzmir'den özel yatlarla Yunanistan'a ve Yunan adalarına, Hatay üzerinden Suriye'ye ve Artvin üzerinden de Gürcistan'a insan kaçakçılarıyla işbirliği kurarak kaçma çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

'Kaçış organizasyonunda giyilecek kıyafete kadar örgüt belirlemiş'

Hazırlanan iddianamede, yurtdışına kaçış hazırlığındaki örgüt üyelerinin, örgüt tarafından gönderilen formları doldurmasının ardından kaçış işleminin de gene örgüt tarafından onaylandığı ortaya çıktı. Kaçış işlemi onaylanan örgüt üyelerine 'yapılacaklar listesi' adı altında örgüt üyelerinin kullanacağı cep telefonu, haberleşme programı ve giyilecek kıyafete kadar belirlendiği tespit edildi. Yurtdışına çıkış sonrası sınırı geçebilen örgüt üyelerinin yakalanmaları durumunda diktatörlükten kaçtığını söyleyerek sığınma talebinde bulunulması söylenmiş. - ANKARA