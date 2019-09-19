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Eski köy korucusu evinde ölü bulundu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 79 yaşındaki eski köy korucusu, tek başına yaşadığı evinin bahçesinde ölü bulundu.

Eski köy korucusu evinde ölü bulundu, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 79 yaşındaki eski köy korucusu, tek başına yaşadığı evinin bahçesinde ölü bulundu.


Hacısungur Mahallesi'nde yaşayan Halil Güneş, bir süredir kendisinden haber alınamaması üzerine komşuları ve yakınları tarafından evine bakıldı. Eski köy korucusu Güneş, evinin bahçesinde hareketsiz vaziyette bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.


Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından cenaze olay yerinden kaldırıldı.


Halil Güneş'in acı haberine mahalle sakinleri olarak büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Hacısungur Mahallesi Muhtarı Günal Kazanç, "Halil amcamızın vefatına mahalle halkı olarak büyük üzüntü duyduk. Böyle bir şey beklemiyorduk. Köye geçmiş zamanlarda çok hizmetleri olmuştu. Yaklaşık 15 yıl bekçilik yaptı ve sevilen birisiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:56 Kaynak: İHA
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