Son Dakika Haberleri: Eski Köy Okulları Frig Vadisi'nde Canlanıyor

Eski Köy Okulları Frig Vadisi'nde Canlanıyor

2 saat önce

Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya taşıyan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Doğrudan Yatırım Fonlama Mekanizması kapsamında Eskişehir'in Seyitgazi ilçe Belediyesi'nin Frig Vadisi'nin bir turizm merkezi olarak gelişimine katkıda bulunacak...

Eski Köy Okulları Frig Vadisi'nde Canlanıyor, System.String[]
Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya taşıyan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Doğrudan Yatırım Fonlama Mekanizması kapsamında Eskişehir'in Seyitgazi ilçe Belediyesi'nin Frig Vadisi'nin bir turizm merkezi olarak gelişimine katkıda bulunacak "Eski Köy Okulları Hayat Buluyor, Frig Vadisi Canlanıyor" adlı projesine destek veriyor.

Seyitgazi'nin sosyokültürel birikiminin korunmasına, ekonomik ve turistik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla atıl durumdaki 17 köy okulunun sosyal alanlara dönüşümünü sağlayacak proje kapsamında Yazıdere ve Çukurca mahallelerindeki iki eski okul binasının tadilatı tamamlanarak törenle hizmete açıldı.

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, törende yaptığı konuşmada, 20 ilde kalkınmaya destek olduklarını dile getirdi.

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları aracılığıyla boru hattı güzergahı boyunca sürdürülebilir projeler vasıtasıyla bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek verme bilinciyle hareket ettiklerini belirten Düzyol, "Frig Vadisi, doğal ve kültürel varlıklarıyla ciddi bir turizm potansiyeli taşıyor. Destek verdiğimiz proje ile Seyitgazi Belediyesi'nin bölgenin bu potansiyelini geliştirme yönündeki çalışmasının önemli aşamalarından birine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da ilçedeki İdrisyayla, Sandıközü, Göcenoluk, Karaören, Büyükyayla, Gökbahçe, Kümbet, Yapıldak, Çukurca, Şükranlı, Sarıcailyas, Gümüşbel, Yazıdere, Cevizli, Bardakçı, Ayvalı ve Sarayören mahallelerinde başlayan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Projeyle ilçenin cazibe merkezi olmasını hedeflediklerini kaydeden Kalın, şöyle devam etti:

"Amacımız Seyitgazi ilçesinin sosyokültürel birikiminin korunmasına ve ekonomik ve turistik anlamda kalkınmasına katkı sağlamak, Frig Yolu adı verilen yürüyüş güzergahını turizm faaliyetleri ile canlandırarak turizm destinasyonu haline getirmek, Frig Vadisi güzergahı üzerinde projenin uygulanacağı mahallelerde geleneklerin yaşatılmasına katkıda bulunmak. Köyden ekonomik endişelerle göç yoluyla şehre giden nüfusun, gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde artan gelir potansiyeliyle köye dönmesinin önünü açmak istiyoruz. TANAP'ın destek olduğu projemiz, bölgede turizmi canlandırmamızı sağlayacak."

Törene, TANAP Kalite, İSG, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ile diğer ilgililer de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:41 Kaynak: AA

Eskişehir, Seyitgazi, Güncel
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