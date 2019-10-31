Son Dakika Haberleri: Eski köy okulu kütüphaneye dönüştürüldü
Son Dakika Güncel Eski köy okulu kütüphaneye dönüştürüldü

Eski köy okulu kütüphaneye dönüştürüldü

7 saat önce

Malkara ilçesinde kullanılmayan eski köy okulu, kütüphane ve toplantı salonuna dönüştürüldü.

Eski köy okulu kütüphaneye dönüştürüldü, System.String[]

Malkara ilçesinde kullanılmayan eski köy okulu, kütüphane ve toplantı salonuna dönüştürüldü.

Elmalı Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kütüphanenin oluşturulmasında emeğe geçenlere teşekkür etti.

Hacıoğlu, "Eski ve kullanılmayan köy okulu okuma masaları, rafları ve içindeki kitapları ile kütüphane olmuş. Burası artık hayırlı bir hizmet için kullanılacak." dedi.

Malkara Kent Konseyi ve Elmalı Mahallesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Akçay ise sivil toplum kuruluşlarının kütüphaneye bin 500'den fazla kitap bağışladığını anlatarak, "Ben eski ve yıkılmaya yüz tutmuş köy okulunu yenilemeye karar verdiğimde en büyük yardımcım bayanlar oldu. Bunun yanında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarımsal Daire Başkanlığına teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ahmet Hacıoğlu, Malkara, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 yaşındaki sevgilisini kıskanıp 85 yaşındaki komşusunu öldürdü
AK Parti'den "En az 10 vekil daha istifa edecek" iddiasına yanıt: Başka bir istifa beklemiyoruz Karaman'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı oğlunu göğsünden bıçakladı MHP'li iki isimden Bülent Arınç'a "KHK bir faciadır" tepkisi: Bir facia var, o da sensin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 23:33:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski köy okulu kütüphaneye dönüştürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]